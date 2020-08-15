شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى من الخرطوم: مصر والسودان مصير واحد منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تناقش مع نظيره السودانى عبدالله حمدوك المرحلة الجديدة بين البلدين، معربا عن تطلعه لتفعيل كل الأفكار والمشروعات الموجودة بين البلدين، موضحًا: "مصيرنا مرتبط منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة، وكل الحرص على دعم استقرار وتقدم دولة السودان".

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وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوادنى فى الخرطوم، أحمل رسالة من فخامة الرئيس السيسى إلى قيادات دولة السودان تؤكد الحرص الشديد لتقديم كل الدعم الممكن للأشقاء فى السودان بكل القطاعات التى تخدم المواطن السودانى، سواء التعامل مع آثار الفيضيان والصحة والكهرباء والموارد المائية ومجالات التجارة والصناعة.

وتابع مدبولى: "المرحلة القادمة لا تقتصر فقط على الكلام الجميل والأفكار الجيدة، ولكن التركيز الشديد على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم البلدين"، مشيرًا إلى أن هناك زيارات ولقاءات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين، مضيفا: "وجهت الدعوة لرئيس وزراء السودان لزيارة مصر ونسعد بلقاءه هناك".