شكرا لقرائتكم خبر عن قصة انهيار العقار رقم 50 فى وسط البلد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة جديدة تضاف لسجل وقائع العقارات المنهارة، حيث فوجئ أهالى منطقة وسط البلد بانهيار العقار رقم 50 في شارع قصر النيل، ويقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار.
ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، وسبق أن صدر له قرارين بالتنكيس ولم يتم تنفيذهما.
وبمجرد انهيار العقار تم فصل كافة المرافق عنه، ونجحت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة في إنقاذ 18 شخصا ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر، وجارى البحث عن بقية السكان حتى الآن.
في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة ..
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