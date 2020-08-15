عبد الله حمدوك: زيارة رئيس وزراء مصر للسودان تؤسس لبداية جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، إن لقاءه مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، ناقش العديد من القضايا على رأسها تناول الربط الكهربائى والبنية التحتية وكذلك الصحة والتعليم والتجارة، كما تم تناول قضية سد النهضة والقضايا الإقليمية.
وأضاف رئيس وزراء السودان، خلال مؤتمر صحفى منعقد في السودان عقب اجتماعه مع نظيره المصرى، أن هذه الزيارة تؤسس لبداية جديدة حيث عقدنا العزم لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات وكل ما تم الاتفاق عليه، ونبدأ في برامج عملية تؤسس على علاقة تقوم على المصلحة المشتركة .
انعقدت ظهر اليوم بمجلس الوزراء السودانى جلسة مباحثات رسمية بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والوفد المرافق له ونظيره السودانى الدكتورعبد الله حمدوك رئيس الوزراء والمسئولين بالحكومة السودانية.
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