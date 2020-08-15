شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للبحث عن 3 أشخاص مفقودين أسفل ركام عقار شارع قصر النيل المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، بعمليات بحث عن 3 اشخاص أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم إلى المستشفى، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار لمنع وصول الأهالى إلى المكان، ولتسهيل قيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث أسفل الأنقاض.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخص وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن

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وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.