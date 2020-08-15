شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن زيادة درجات التظلم على نتيجة الثانوية العامة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020، ”الخليج 365” يقدم فى الخطوات التالية طرق الاستعلام عن نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة. ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ ـ الضغط على الرابط التالىhttp://tazalomg12.emis.gov.eg/ ـ الاستعلام من خلال الدخول برقم الجلوس ورقم البطاقة. ـ يتواصل الطالب مع الكنترول لمعرفة نتيجة تظلمه. Advertisements - إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطاره على محل سكنه . ـ تتولى الوزارة إخطار مكتب التنسيق بنتيجة الطالب بعد التعديل. ـ تخطر الوزارة مكتب التنسيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.

إنفو خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم لطلاب الثانوية

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