شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: "المرحلة المقبلة ستكون فاتحة خير لشعبي مصر والسودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مؤتمرا صحفيا منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء المصري، :" أعبر عن سعادتي الشديدة بوجود في بلدى الثاني السودان.. وأتقدم بخالص الشكر لرئيس الوزراء السوداني على الحفاوة وكرم الضيافة "، مؤكدًا أن هناك علاقات تاريخية تربط شعبي مصر والسودان.

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وواصل: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب السوداني بمناسبة حلول ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق للانتقال لآفاق التنمية والتقدم للأشقاء السودانيين".

وتابع: "احمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات دولة السودان بالحرص الشديد لتقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل القطاعات التي تخدم المواطن السوداني سوءا فيما يتعلق بالصحة والكهرباء والموار المائية والري والتجارة والصناعة.. وسنعمل على تفعيل كل سبل التعاون تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم الشعبين في القريب العاجل لأن مصر والسودان واحد .. وإن شاء الله المرحلة القادمة ستكون فاتحة خير لشعبينا".