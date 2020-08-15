شكرا لقرائتكم خبر عن أسر عقار قصر النيل المنهار يتسلمون وحدات سكنية مجهزة فى أقل من ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الأسر المتضررة من انهيار العقار 50 شارع قصر النيل، بوسط البلد بمحافظة القاهرة، وحداتهم السكنية بالاسمرات بعد ساعتين من انهيار العقار المذكور، وذلك فى استجابة سريعة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وسلمت محافظة القاهرة الأسرتين، وحدات مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة، كما أشرفت أجهزة التسكين بحى الأسمرات على فرش الوحدتين .

وعبرت الأسر عن تقديرها للخطوات السريعة التى اتخذتها الدولة لتسكينهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى مؤكدين أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرًا لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والوقوف بجانبهم خاصة فى الأزمات .وأكدت الأسر أن إجراءات التسكين لم تستغرق ساعتين وتم تسليمهم وحدة مجهزة لكل أسرة .

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كان وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتسكين الأسرتين المتضررتين من انهيار عقار قصر النيل، بمساكن الأسمرات بشقتين مجهزتين بالكامل.

وشهد شارع قصر النيل وسط القاهرة، انهيار عقار على مساحة 1500 متر، ومكون من أرضى و4 أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، لموقع العقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا، وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.