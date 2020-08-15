شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. اعرف أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التعليم العالى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021، حيث أعلنت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الإنترنت.

وتقرر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى:

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• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.