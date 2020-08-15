شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آليات زيادة التنمية الزراعية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بمقر وزارة الزراعة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلا من نقل البضائع من القاهرة مما يؤدى إلى زيادة أسعارها.

ناقش الاجتماع تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوى وكذلك مشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التى تحتاجها وايضا منفذا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الرى

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء اتفقا أيضا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع فى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والامصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات

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كما اتفقا على بحث مدى إمكانية إنشاء وحده للتلقيح الاصطناعى للجمال خاصة فى ظل اقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال فى ظل اهتمام أهالى سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن

واتفق الوزير والمحافظ أيضا على تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنه تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دورى على الوزير والمحافظ.