مصر تؤيد مطلب السودان بسرعة إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت ،جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيعالمستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعدداً منمسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بينالبلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة
وعقد رئيس الوزراء ونظيره السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، جلسة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين .
وأكدت مصر حرصها وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
في ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الدعوة إلى الدكتور عبد الله حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، حيث رحب الدكتور عبد الله حمدوك بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
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