شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على البدء فى إجراءات إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه المنعقد اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبحضور رؤساء الجامعات، على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من، جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وجه رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

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أكد المجلس على أن الدعم الرئاسي كان هو المحرك لبدء الدراسة في جامعات مطروح والوادي الجديد والأقصر الحكومية وثلاث من الجامعات التكنولوجية هي( القاهرة الجديدة-بني سويف- الدلتا) والدافع للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر- السلام شرق بور سعيد - برج العرب بالإسكندرية - 6 أكتوبر بالجيزة – والمنصورة) .

وثمن المجلس قرار الرئيس التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية ، هي: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و "جامعة الجلالة"، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً "جامعة المنصورة الجديدة"، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية وتوجيه باستغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في انشاء جامعات أهلية تتبع تلك الجامعات وأخيرا وليس آخرا كانت موافقة على اطلاق اكبر مشروع رقمي على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية لتحويل جامعات مصر ومستشفياتها الى جامعات ومستشفيات ذكية.