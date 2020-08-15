شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. انطلاق المرحلة الأولى من 22 لـ 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم العالى فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى للدرجات.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أنه يمكن تسجيل الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات وأنه:

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة ، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

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• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الإنترنت، وتقرر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.