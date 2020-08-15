شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تطالب عملائها الأجانب بتقديم إجراء تحليل PCR قبل 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مصر للطيران ، أنه اعتبارا من اليوم السبت، العملاء الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) مطالبين بضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وبحسب بيان صحفى صادر عن الناقل الوطنى المصرى ، أن يتم تقديم نتيجة التحليل قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأشارت الشركة في بيان لها، يستثنى من هذا القرار السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

كانت قد بدأت وزارة الطيران المدنى، منذ الساعات الأولي من اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.