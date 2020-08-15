شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، اليوم السبت، عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أنه كان علم من أعلام المحاماة والعمل النقابى العربى.
وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعاته بتونس فى يناير الماضى، رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى نائب الأمين العام والأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة.
وجدد المكتب الدائم - فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى، وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.
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