شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا لمعلمى "الاحتياجات الخاصة" لخدمة أطفال التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مركز المنارة لخدمة ذوى القدرات الخاصة التابع للكنيسة الأسقفية بمصر، اليوم السبت، تدريبًا لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقره بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، حيث قدمت التدريب سارة وجيه خبيرة التربية الخاصة إذ تم تأهيل معلمي المركز للتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد في مجالات الإدراك الحسي والتقليد والحركة الكبرى والحركة الدقيقة وتآزر العين والمهارات المعرفية العملية واللفظية والعناية بالذات على أن يستمر التدريب طوال الأسبوع الجاري

ومركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا تأسس سنة 2003 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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الجدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.