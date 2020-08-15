شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس الكونغو بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نجيسو؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير ألويز ولى عهد إمارة ليختنشتاين، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

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