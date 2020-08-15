شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يمد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمو طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.