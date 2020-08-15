شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: الوقت أصبح مناسب لزيادة نسب التشغيل بالفنادق لـ 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% إلى 75%، فى ظل انحسار جائحة فيروس كورونا بدرجة كبيرة فى مصر، ونجاح تجربة الإشغالات بنسبة 50% التى قررتها الدولة.

وأكد عبد اللطيف فى تصريحات صحفية، أن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا فى ظل الضوابط التى وضعتها الدولة، كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا، كما أن الساحل الشمالي يشهد اقبالا كبيرا.

وأشار إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والاإجازات الدراسية، والكثيرون يرغبون فى قضاء اإجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية، وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق، ولابد من إعادة النظر فى نسب الإشغالات لتزيد إلى 75% فى ظل زيادة الطلب خاصة فى الساحل الشمالى والإسكندرية ومطروح، مع وجود إجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع فى أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.

Advertisements

وأوضح عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن تأخير بداية العام الدراسى الجديد إلى 17 أكتوبر هذا العام، سيؤدى هذا إلى زيادة الإقبال على الإجازات والسفر إلى المدن الساحلية المختلفة.

وناشد عاطف بضرورة الإسراع فى منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة فى مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.

وفيما يتعلق بالسياحة الأجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، قال إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت فى التحسن التدريجى بشكل ملحوظ مؤخرا، ومن المنتظر أن تعود السياحة الأوروبية والأجنبية بشكل عام بنسب أكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل فى ظل تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر بالدول التى يتم استجلاب سياحة منها لمصر.

وأشار إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الأجنبى بعد أزمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.