مستثمرو جنوب سيناء: الوقت أصبح مناسب لزيادة نسب التشغيل بالفنادق لـ 75%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% إلى 75%، فى ظل انحسار جائحة فيروس كورونا بدرجة كبيرة فى مصر، ونجاح تجربة الإشغالات بنسبة 50% التى قررتها الدولة.
وأكد عبد اللطيف فى تصريحات صحفية، أن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا فى ظل الضوابط التى وضعتها الدولة، كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا، كما أن الساحل الشمالي يشهد اقبالا كبيرا.
وأشار إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والاإجازات الدراسية، والكثيرون يرغبون فى قضاء اإجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية، وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق، ولابد من إعادة النظر فى نسب الإشغالات لتزيد إلى 75% فى ظل زيادة الطلب خاصة فى الساحل الشمالى والإسكندرية ومطروح، مع وجود إجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع فى أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.
وأوضح عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن تأخير بداية العام الدراسى الجديد إلى 17 أكتوبر هذا العام، سيؤدى هذا إلى زيادة الإقبال على الإجازات والسفر إلى المدن الساحلية المختلفة.
وناشد عاطف بضرورة الإسراع فى منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة فى مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.
وفيما يتعلق بالسياحة الأجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، قال إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت فى التحسن التدريجى بشكل ملحوظ مؤخرا، ومن المنتظر أن تعود السياحة الأوروبية والأجنبية بشكل عام بنسب أكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل فى ظل تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر بالدول التى يتم استجلاب سياحة منها لمصر.
وأشار إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الأجنبى بعد أزمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.
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