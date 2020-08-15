شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق: 97.6% «علوم» و94.4% «رياضة» و79.9% «أدبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق الجامعات اعتبارًا من السبت المقبل حتى الأربعاء 26 أغسطس.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، السبت، إلى أن المرحلة الأولى بالنسبة للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% فأكثر، ويبلغ إجمالي الطلاب 30855، أما الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40% فأكثر، ويبلغ إجمالي الطلاب 16665، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165، حيث يبلغ إجمالي الطلاب 149685.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي، تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2020، بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأعلن عبدالغفار بعض التعليمات بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، وهي أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي «www.Tansik.Egypt.gov.eg»، حيث سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.