شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يقوم بزيارة مفاجئة لقرية البضائع وشركات الشحن الجوى بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، صباح اليوم، بزيارة تفقدية مفاجئة لمقر قرية البضائع بمطار القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركات الشحن الأخري لمتابعة توصيات اللجنة العليا التى وجه بتشكيلها لحصر وفحص كافة الشحنات والحاويات وساحات التخزين لنقل المواد الخطرة بعيداً عن محيط المطار والتواجد السكانى.

بدأت الجولة، بتفقد الوزير مخازن الحاويات وساحات التخزين، وكذا مخازن الشحنات الخطرة بقرية البضائع، واطمئن على سير العمل وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية التى اتخذتها اللجنة وما تم إعداده من بيانات ومعلومات أولية عن تصنيف البضائع من قبل سلطة الطيران المدنى، وكذا استعراض البيانات الشاملة والمعلومات الهامة عن أنواع المخازن وأساليب التأمين واجراءات السلامة و فقاً لنوعية البضائع وتصنيفاتها وبخاصة الحاويات الخطرة القابلة للاشتعال.

كما اطلع الوزير على الطرق والأساليب الآمنة لنقل تلك الشحنات بما يكفل تحقيق أعلى درجات سلامة الأفراد والحفاظ على حماية وأمن المنشأت الحيوية والتواجد السكانى.

وخلال الجولة، التقي الوزير بعدد من العاملين بقرية البضائع وشركة مصر الطيران للشحن الجوى واستمع إلى آرائهم وتابع معهم سير العمل داخل القرية، كما وجه الوزير بتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية الدقيقة والصارمة التى يجب الالتزام بها حيال التعامل مع المواد الخطرة، وكذ الإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، وطالب بمراجعة أعمال اللجنة بشكل دورى ودائم على مستوى كافة ساحات التخزين وقرية البضائع وجميع المخازن بالمطارات المصرية.

وفى السياق ذاته، قام وزير الطيران المدني أيضا بتفقد مخازن البضائع وساحات التخزين لشركة القاهرة للشحن الجوى إحدى الشركات المسئولة عن تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران، حيث إطمئن علي تطبيق المعايير الاحترازية العاجلة واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية لضمان جودة مناولة وتخزين السلع والشحنات ووجه بضروره التدقيق التام وتوفير كافة الوسائل الأمنية لضمان أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.

ثم توجه إلى هنجر ٨٠٠٠ ومجمع المخازن الفنية ومجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية التابعين لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وتفقد الطيار محمد منار سير العمل داخل الهنجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة وتابع أعمال الصيانة التي تتم لعدد من الطائرات داخل الهنجر، وأطمئن علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، كما وجه بضرورة الالتزام بتطبيق اعلي معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

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