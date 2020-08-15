شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون» تطالب بزيادة نسب التشغيل إلى 75% بالفنادق والمنتجعات السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% إلى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر، ونجاح تجربة الاشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.

وأكد عبداللطيف أن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة، كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا، كما أن الساحل الشمالي يشهد إقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء أجازاتهم في جو جميل.

وأشار عبداللطيف إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والأجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء أجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق، ولابد من إعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد إلى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والاسكندرية ومطروح مع وجود إجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد إلى 17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا إلى زيادة الإقبال على الأجازات والسفر إلى المدن الساحلية المختلفة.

وناشد عبداللطيف بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.

وفيما يتعلق بالسياحة الأجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، قال عبداللطيف إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا، ومن المنتظر ان تعود السياحة الاوروبية والاجنبية بشكل عام بنسب اكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الاصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.

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وأشار عبداللطيف إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الاجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.