«مسافرون» تطالب بزيادة نسب التشغيل إلى 75% بالفنادق والمنتجعات السياحية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% إلى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر، ونجاح تجربة الاشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.
وأكد عبداللطيف أن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة، كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا، كما أن الساحل الشمالي يشهد إقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء أجازاتهم في جو جميل.
وأشار عبداللطيف إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والأجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء أجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق، ولابد من إعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد إلى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والاسكندرية ومطروح مع وجود إجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.
وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد إلى 17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا إلى زيادة الإقبال على الأجازات والسفر إلى المدن الساحلية المختلفة.
وناشد عبداللطيف بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.
وفيما يتعلق بالسياحة الأجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، قال عبداللطيف إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا، ومن المنتظر ان تعود السياحة الاوروبية والاجنبية بشكل عام بنسب اكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الاصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.
وأشار عبداللطيف إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الاجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,220
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تعافي
57,858
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وفيات
5,124
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