شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالدقهلية: «عايزين نشرب».. وشركة المياه: سنشكل لجنة لفحص الخط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«احنا بندفع فواتير المياه بانتظام ومش لاقيين ولا نقطة مياه في الحنفيات وعايزين نشرب».. بهذه الكلمات عبر أهالي قرية الملعب التابعة لمركز بلقاس عن مشكلتهم في نقص مياه الشرب منذ شهرين وانقطاعها عن أكثر من نصف القرية.

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

تقول إحسان إبراهيم الحسيني «59 سنة» من أهالى القرية: «من أكثر من شهر واحنا بنتعذب بسبب انقطاع مياه الشرب والتي لاتصلنا نهائي ونضطر لشراء جراكن المياه من القرى المجاورة أو التسول على المناطق التي تصلها المياه لتوفير احتياجتنا».

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

وأضافت: «أنا زوجي مريض ومافيش حد يساعدنا، وأنا باضطر كل يومين آخد عربية وأروح ألف على مية وأدفع أجرتها من قوتي أنا وزوجي».

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

ويقول عطية محمد فتح الباب «71 سنة» من أهالي القرية «من خمس سنين والمشكلة قائمة وهى إن اكثر من نصف البلد تعانى من مشكلة انقطاع المياه طول الصيف واشتكينا لكل المسئولين والسنة دى الوضع زاد عن الحد لأن المياه كانت ساعات تيجى في ساعات متأخرة من الليل لكن السنة دى مقطوعة 24 ساعة وإحنا مش طالبين حاجة غير اننا نعيش ونشرب مية زي البني آدمين، خاصةً أن شركة المياه تحصل فواتيرها بانتظام واحنا بندفع مقابل خدمة مش بنشوفها واللى مش هيدفع الشركة هتحبسه طيب ده يرضي مين».

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

وتابع: «حتى المساجد مافيش فيها مياه ولا تفتح إلا للصلاة والشيخ يقولك اتوضأ في بيتك واحنا بنعتمد على مياه الترع في قضاء حوائجنا اليومية واستحمامنا لكن مياه الشرب مش هنقدر نستغنى عنها وطول اليوم تلاقى الناس ماشبة في البلد بالكارو والتريسيكلات محملة ميه من القرى المجاورة أو المنازل إللى في أول البلد عندها مياه».

وقال طلعت أحمد 66 سنة من الأهالى «بعتنا 17 فاكس السنة دى وحاولنا نقابل المحافظ وفشلنا والمسئولين بالشركة يقولوا لنا الموضوع هيتحل ومافيش أي نتيجة ولما نعمل قلق ونروح الشركة يقطعوا المياه عن بعض القرى ويوصلوها لنا شوية وترجع تقطع تاني».

وأضاف «المشكلة ان أكثر من نصف البلد خط المياه بتاعها مرتفع ومش بيوصله مياه نهائي لأنه مرتفع عن الخط الرئيسي وطلبنا من الشركة تعمل رافع أو تشوف لنا حل وكله يقول ان شاء الله هتتحل قريب ولا أي حاجة بتحصل».

أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون نقص مياه الشرب

وأكد موافى على محمد رئيس متابعة بالوحدة المحلية على المعاش أن المشكلة تلخص أن قرية الملعب تم توصيلها على خطين مياه أحدهما 4 بوصة ويمر بالأراضى الزراعية وهو غير شرعي وآخر خط مواسير 6 بوصة مواسير مجارى خضراء.

وقال «ثلث البلد يصل لها مياه من الخط 6 بوصة لكن ضعيفة والثلثين على الخط 4 بوصة ولا يصلهم مياه نهائي وده بيتكرر كل سنة وقدمنا شكاوى لمجلس الوزراء برقم 2925232 باسم القرية وقالوا لنا حولناه على الشركة المياه ولم يصلنا أي يرد والمسئولين بالشركة قالوا إن مركز بلقاس كبير والمياه لا تكفيه حيث مخصص له 256 ألف متر مكعب مياه يوميا وهذا غير كافى والقرى في نهايات الخطوط لا تصلها المياه».

وأضاف «الحل هو أن يتم توصيل المياه للقرية بخط 10 بوصة بطول 3 كيلو حتى تصل المياه للقرية أسوة بالقرى القريبة من المحطات أو أن تقوم الشركة بعمل محطة تحلية للقرية واحنا مستعدين نساهم مع الشركة بالتكلفة بالجهود الذاتية أسوة بمشاريع كتير تم انشائها بالقرية».

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وطالب الأهالى يتدخل رئيس الجمهورية قائلين «احنا بنرفع صوتنا للرئيس عبدالفتاح السيسى اللى بيوصى دائما على المواطن وبنقوله احنا ياريس هنموت من العطش وفى زمن الكورونا وزارة الصحة بتقول النظافة وغسل اليدين واحنا مش لاقيين مياه نشرب يبقى ازاى هنستحمى ونغسل أيدينا».

ومن جانبه أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة المياه بالدقهلية في تصريح للمصرى اليوم «أنه سيتم تشكيل لجنة فنية وارسالها لقرية الملعب غدا الأحد لفحص خط المياه».

قائلا «وقت أزمات المياه عدى ومافيش مشاكل في نقص مياه الشرب ولو المياه قاطعة هناك يبقى المشكلة في الخط وهيتم فحصه بالكامل لإيجاد المشكلة وحلها».

مؤكدا أن حصة المياه كافية لمركز بلقاس بالكامل ولا يوجد أي مشاكل في نقص المياه ولكن الاستخدام الخاطىء للناس في بداية الخطوط يؤثر على المواطنين في نهاية الخطوط قائلا «أرجو ان الناس اللى بتهدر المياه في الفاضى تراعى ان ده بيؤثر على غيرها وتحافظ على المياه».