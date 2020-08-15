شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز تليفونيًا.. الداخلية: استئناف الزيارات لنزلاء السجون بعد توقفها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وقد خصصت الوزارة (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22/8/2020.

ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط منها ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى «بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة».

وسيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة، وستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارة.

وقالت الداخلية: «تأتي تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان ونوهت في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).

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