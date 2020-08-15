شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. 11 طالبًا بينهم 5 فتيات أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد 11 طالباً بينهم 5 فتيات بالشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها العلمية والأدبية والمكفوفين في الإسكندرية، المراكز العشرة الأولى على مستوى الإسكندرية والذين يتبعون 7 معاهد أزهرية.

وبحسب بيان، السبت، حصل 5 طلاب على المراكز الاولى بالقسم العلمى على مستوى الاسكندرية، هم الطالب محمود عبدالباسط محمود طه، من معهد برج العرب وحصل على المركز الأول بمجموع 99.23%، وحصد المركز الثانى، الطالب أحمد متولى محمد محمد من معهد سموحة النموذجى بمجموع 99.8%، وحصل على المركز الثالث الطالب عبدالرحمن حامد قاسم، من معهد برج العرب بمجموع 98.77%، بينما حصل على المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد من معهد القويري بمجموع 98.46%، وحصل على المركز الخامس الطالبة أسماء شريف جمال من معهد فتيات سيدي بشر بمجموع 98.315%.

وفى الشعبة العلمية، حصل 5 طلاب على المراكز الاولى، هم الطالب أسامة فتحى عبدالقادر من معهد محمد رجب وحصل على المركز الأول بمجموع 96.98%، وحصل على المركز الثانى الطالبة سجى محمد عبدالفتاح من معهد فتيات سيدي بشر بمجموع 96.67%، وحصل على المركز الثالث الطالبة منة الله احمد محمد من معهد فتيات سيدي بشر بمجموع 95.71%، وحصل على المركز الرابع الطالبة يمنى اشرف حمدان من معهد فتيات الفتح المبين بمجموع 95.56%، بينما حصل على المركز الخامس الطالبة فوزية احمد سعد من معهد فتيات سيدي بشر بمجموع 95.08% .

وحصل على المركز الأول على شعبة المكفوفين، الطالب على ياسر عبدالبارى على من معهد بنين الإسكندرية بمجموع 93.02%.

بدوره هنأ الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وجميع قيادات المنطقة، والعاملين بها، وإداراتها التعليمية، ومعاهدها أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

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