شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفتح التدريجي.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته بكنيسة الإبراهيمية غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلقي الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ثاني عظاته الروحية ومشاركاته في الخدمة الروحية، غدًا الأحد بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.
وذكرت الكنيسة أن العظة الروحية لرئيس الطائفة، تأتي في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمختلف المحافظات، تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.
وألقى الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.
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