شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أطنان صويا وهوالك بسكويت فاسد في مصنع حلويات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث إدرة شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط نحو 6 طن صويا وهوالك بسكويت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وتلقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية معلومات تفيد قيام مصنع في منطقة برج العرب بإعادة تدوير الخامات الفاسدة واستخدامها في صناعة الحلويات وطرحها بالاسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى استهداف المصنع المشار إليه، وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المصنع تم ضبط 2،940 طن صويا معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، 2,700 طن هوالك شيكولاته ولبان وبسكويت، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتبين من الفحص أن الخامات المضبوطة يتم إعادة تدويرها وإستخدامها في صناعة وإنتاج الحلويات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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