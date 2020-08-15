شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة فتاة «تيك توك» منار سامي لجلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات استئناف قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألفًا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وأطلقت مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية سراح المتهمة «منار سامي»، الأحد الماضي، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها، وذلك على خلفية دفع كفالة المالية بشأن الحكم الصادر بحقها مؤخرا بالحبس 3 سنوات لإخلاء سبيلها على ذمة القضية.