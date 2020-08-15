بالكمامات والتباعد.. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس عيد رقاد العذراء مريم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الإلهي البطريركي، السبت، بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء مريم في كنيسة رقاد العذراء بالإسكندرية. البابا ثيودوروس الثانى يترأس قداس عيد رقاد السيدة العذراء فى الاسكندرية البابا ثيودوروس الثانى يترأس قداس عيد رقاد السيدة العذراء فى الاسكندرية وشارك البابا صلاة القداس، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، ومعاونة الأرشمندريت سابا أميرهم كاهن الكنيسة والمتقدم في الكهنة الأب بطرس مظهر كاهن كنيسة القديس أنطونيوس بالإسكندرية. البابا ثيودوروس الثانى يترأس قداس عيد رقاد السيدة العذراء فى الاسكندرية البابا ثيودوروس الثانى يترأس قداس عيد رقاد السيدة العذراء فى الاسكندرية والتزم الأقباط الحاضرون الصلاة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا، حيث ارتدى الحاضرون «ماسك الوجه» كمامات، فضلاً عن مراعاة مسافة الأمان والتباعد الاجتماعى للحفاظ عليهم، فيما يوافق السبت 15 أغسطس عيد رقاد العذراء مريم. البابا ثيودوروس الثانى يترأس قداس عيد رقاد السيدة العذراء فى الاسكندرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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