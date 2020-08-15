شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه مطروح» يزور محطات تحلية مياه الرميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1،2,3 حيث تابع سير العمل بالمحطات والمياه المنتجة ومتابعة أعمال صيانة طلبات الضغط العالي بالورشة المركزية بالمحطة. وصرح خالد بأن محطات تحلية مياه البحر الرميلة تحتوي على ورشة صيانة مركزية لأعمال الصيانة بالإضافة إلى أيدي عاملة من مهندسين وفنيين ذوي مهارة عالية. وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح هي المسئولة عن متابعة محطات التحلية المتواجدة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي والساحل الشمالي الغربي، حيث تستخدم حصيلة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر في عمل مكونات إضافية لمتحصلات المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر تحسبا للاستهلاك الآدمي وقت الصيف، حيث يزداد الاستهلاك اليومى لكم الميه نظرا لازدياد أعداد المصطافين القادمين لمطروح يقدر بـ٣ أضعاف المستهلكين تقريبا في فصل الشتاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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