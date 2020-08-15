شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء وفق مخطط تعزيز الرقعة العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع ‎اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

‎وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهاً بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

‎ووجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر.

‎وشهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.