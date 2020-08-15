شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: تعديلات جديدة على قواعد تنسيق عدد من الكليات (القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 20-30، لافتا إلى أنه اعتباراً من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب «75 رغبة».

وأشار المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس في جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس إلى انه تقرر ايضا إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ،وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح .

وأضاف المجلس انه سيتم قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول، وكذلك قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول وقبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.

وشدد المجلس على المتابعة اليومية من قبل السادة رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/202، مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

كما اعلن المجلس عن موافقته على بروتوكول التعاون المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن مقترح إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية مع تعظيم دور الجامعات المصرية في التصدي لمشكلة الأمية في مصر بالمساهمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم واعتماد محضري اجتماعي اللجنة التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الامية الذي تتبناه الجامعات المصرية بتاريخ 7/3/2020 و20/7/2020، واطلاق مسابقة لتصميم أفضل اربع نماذج تخطيطية وانشائية ومعمارية للجامعات الأهلية الجديدة.

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