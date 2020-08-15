شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1417 بطاقة على مستحقي «تكافل وكرامة» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توزيع 1417 كارت تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وأوضح المحافظ في بيان، السبت، أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة ،وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من توزيع 1236 كارت تكافل، و81 كارت كرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين 153943، مقسمين إلى 78667 مستفد تكافل، و75276 مستفيد كرامة.