شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت، 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.