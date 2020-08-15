الداخلية X أسبوع.. ضبط 249 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 249496 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39357 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و35 قيادة تحت تأثير مخدر، و35 موقف عشوائي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، من ضبط 1183 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 4 وقائع (سرقة مهمات مصلحية – نشل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.