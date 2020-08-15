الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ6.1 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و6.1 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة.
وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، عن ضبط 80235 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 60362127 جنيه.
كما ضبط 1490 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على تضمنت (179) قضية ضرائب عامة، كشف (66) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (185) قضية في مجال الجمارك، (8) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (312) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (547) حكم قضائي، (178) قضية تحرى مدين ولجان فحص.
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