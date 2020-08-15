الداخلية: ضبط 10 آلاف سائق و411 شخصًا لمخالفتهم إيقاف أعمال البناء خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع عن ضبط 6760 قضية تموينية متنوعة ،173 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق وغلق 2571 محل مخالف لمواعيد الغلق و 28 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

كما تم ضبط 10724 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات، و411 شخصًا بإجمالي 403 مبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.