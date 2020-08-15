بقيمة 20 ألف جنيه.. ضبط 3 قضايا تهريب خلال يوم عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب عبارة عن)، بضائع أجنبية الصنع– عقاقير طبية (بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (20 ألف جنيه)، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية. Advertisements كما تم ضبط 45 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سرقة، مخالفات سائقين, انتحال صفة)، و3 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت (777 قرص مخدر- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- 70 جرام لمخدر الحشيش). وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 989 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 187 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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