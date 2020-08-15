تأجيل دعوى وقف قرار الأحزاب باعتماد عمومية حزب الغد لـ 3 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف قرار لجنة الأحزاب السياسية، باعتماد الجمعية العمومية لحزب الغد المنعقدة في 7 يونيو الجاري، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43001 لسنة 74 قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب.

وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الغير عادية التي تم اعتمادها من لجنة الأحزاب السياسية مخالفة للقانون والدستور.