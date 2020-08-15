السيسي يوجه بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

‎اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع ‎اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهاً بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

‎كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الاطار الزمني المقدر.

‎وشهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.