هل أصيب محصول الذرة بالعفن البكتيري؟.. مدير معهد بحوث أمراض النباتات يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه توجد حالات إصابة بالذبل أو العفن البكتيري في أكثر من محافظة لمحصول الذرة بمختلف أنواعه.

وأضاف خليل، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن نسب الإصابة بهذه المحافظات لا تتعدي الـ2%، وأغلبها حالات فردية، مشيرًا إلى أن اليوم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، ونائبه، برفقة اللجنة الفنية؛ لمعاينة الأمر.

وحسب توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، تم تشكيل لجان للمرور على محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة والدقهلية والفيوم وقنا والأقصر؛ لتلقي شكاوى المزارعين ووضع التوصيات الفنية والإرشادية الصحيحة.

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وأضاف مدير معهد أمراض النبات أن الأمراض التي تم رصدها بعد كثرة البلاغات والحديث على وسائل الاتصال الاجتماعي هي إصابات بالبيض الزغبي لا تتعدي 1%، وإصابات مرض التحنيط لا تتعدي الـ3%.

وأوضح خليل أن هذا الأمر طبيعي ولا توجد نبات لا يتعرض إلى فيروس؛ الأمر ليس خطيرًا كما يصور البعض.

وأشار مدير معهد بحوث أمراض النباتات إلى فرض إجراءات مشددة تمثلت في عدم رش المبيدات إلا بعد مرور أسبوع على الزراعة، ثم يُعاد رش المحصول بعدها بأسبوعين مرة أخرى، بالإضافة إلى ضبط مواعيد الري.

يُذكر أن كثرة شكاوى بعض المزارعين من انتشار إصابة محصول الذرة بالعفن البكتيري أو البيض الزغبي، وخطورة تأثر المساحات؛ خصوصاً أن المحصول يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث زرع من المحصول العام الماضي ما يزيد على 2 مليون و230 ألف فدان.