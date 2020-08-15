مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم في "حريق حي الوراق"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم في "حريق حي الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق، لجلسة 14 سبتمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.

وأحالت النيابة المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.