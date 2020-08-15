مصر | بسبب إيصال أمانة.. حبس المتهم لقتله صاحب شركة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب إيصال أمانة.. حبس المتهم لقتله صاحب شركة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله صاحب شركة وطعنه برقبته، مما لفظ انفاسه الأخيرة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تركه العمل لدى المجني عليه منذ نحو 3 شهور وبتاريخ الواقعة اتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور لمقابلته بالمكتب، وأثناء تواجده بمكتب المجني عليه طلب منه الأخير العودة للعمل لديه مرة أخرى فرفض لحصوله على فرصة عمل بمكان آخر وطالب المجني عليه باسترداد إيصال أمانة بمبلغ "5 آلاف جنيه" سبق أن حرره له كأحد متطلبات التعيين بالمكتب إلا أن المجني عليه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المجني عليه بإخراج سكين صغير من درج مكتبه وحاول التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه وطعنه برقبته فأودى بحياته ثم بحث عن الإيصال فلم يجده واستولى على حافظة نقوده وبداخلها "أوراق خاصة ومبلغ مالي"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغًا من ربة منزل، تفيد بأنها عثرت على جثة زوجها صاحب شركة مقتولًا داخل مكتبه، بمنطقة شارع العشرين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر، صاحب شركة أدوات مدرسية.

وبالفحص تبين وجود آثار طعنة نافذة في الرقبة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تشكيل فريق من المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية، أن مجهولًا تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة.

وأشارت المعاينة إلى أنه لا توجد أي آثار عنف بمكان الحادث، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة، للتوصل إلى الجاني، واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 7 أشخاص كانوا يترددون على المجني عليه، من بينهم زوجته، تحرر محضر وتولت النيابة.

