أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد مركز خدمات زوار محمية رأس محمد بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد مركز خدمات زوار محمية رأس محمد بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ، وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.

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وأعربوا للوزير عن رغبتهم في زيارة أهرامات الجيزة والأماكن الأثرية في مصر، وعن موعد فتح الرحلات السياحة الثقافية، وعدهم الوزير بإستئناف رحلات السياحة الثقافية فى القريب العاجل.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وافقت بجلستها الأخيرة على مشروع ترميم وإعادة توظيف قصر السلطان حسين كامل الشهير بقصر السلطانة ملك بحي مصر الجديدة.

وأوضح أن هذا المشروع الواعد سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة المصرية للإتصالات.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة توظيف القصر ليكون مركزًا لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب بالإضافة إلى كونه جزءً من بانوراما قصر البارون إمبان المواجه له، ومشروعًا هامًا لإظهار المعالم الحضارية لمنطقة مصر الجديدة الأصلية.