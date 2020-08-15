أخبار مصر | غدًا.. "تربية الأزهر" تنظم مؤتمرها الدولي السادس "الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. "تربية الأزهر" تنظم مؤتمرها الدولي السادس "الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الدولي السادس، والذي يعقد تحت عنوان: (الشركة المجتمعية وتطوير التعليم دراسات وتجارب).

وقال الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، إن المؤتمر السادس يقام بداية من غدٍ الأحد والاثنين 16 و17 أغسطس 2020م.

وأعلن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد إيمانًا من كلية التربية جامعة الأزهر بمسؤليتها في تطوير التعليم بصفتها قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم؛ حيث ارتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار استراتيجي لحل كثير من مشكلات التعليم.

وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر الدولي السادس يقام عبر منصة Google Meet كأول مؤتمر افتراضي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عرفان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وزار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

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وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد-خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملاءمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة إيمان الشماع، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية.