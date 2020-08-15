أخبار مصر | شباب الصحفيين: الجزيرة أنهت تعاقد الشروف لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع مذيعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين: الجزيرة أنهت تعاقد الشروف لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع مذيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين، برئاسة هيثم طوالة، عن فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث العاملين في قناة الجزيرة الذين صدعونا كذباً وزوار بشعارات وهمية عن الشرف والمبادئ والقيم والأخلاق وهم أبعد بكثير عن هذه الشعارات الرنانة الكاذبة.

وأكدت الجبهة، على أن القناة العميلة أنهت تعاقد الأردني أحمد نايف الشروف في ضوء ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المذيعة "ف.ب".