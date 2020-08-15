أخبار مصر | الكشف عن تعاطي المخدرات لـ181 ألفًا و763 موظفًا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تعاطي المخدرات لـ181 ألفًا و763 موظفًا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفًا و763 موظفًا في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020، وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وتأتي أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين" وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "القباج" على إستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا انه سيتم إستمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت القباج أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول إتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف.

وأضاف عمرو عثمان أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطي، كما أن هناك 32 الف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وأنه إعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب 1500 موظف يوميا وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الإجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الدراسى الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % العام الدراسى الماضى، ثم أنخفضت خلال الفصل الدراسى الاول من العام الجارى إلى 1%،كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فتره الدراسة.