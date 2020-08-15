أخبار مصر | برلماني: مواقف الرئيس السيسي تجاه لبنان تاريخية

وأشار إلى أن هذه المواقف المصرية المشرفة والتى حظيت بتقدير واحترام كبيرين من الأوساط اللبنانية ليست بغريبة على القاهرة التى تربطها علاقات تاريخية واستراتيجية مع بيروت خاصة أن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام العربى أن مصر لم تتأخر يوما في مد يد العون والمساندة والدعم لجميع الأشقاء العرب.

ووجه " عامر " تحية قلبية للرئيس السيسي على الجسر الجوي المصرى لتقديم المساعدات للبنان وعدم توقف الدولة المصرية عن دعم ومساعدة الشعب اللبناني، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين في ضوء التحديات شديدة الصعوبة والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد منذ فترة ليست بقصيرة وآخرها التفجير المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من جميع القوى السياسية الشرعية داخل لبنان والشعب اللبناني الشقيق تغليب المصالح العليا للبنان على أي مصالح خاصة من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى اللبنانية والشعب اللبناني، مؤكدا أن هناك قوى خارجية تتربص للبنان ولا تريد له النجاح وأنه يجب على جميع اللبنانيين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يرفضوا أي تدخل في الشئون الداخلية للبنان ويؤكدوا للعالم كله أن اللبنانيين هم أصحاب القرار في عودة الاستقرار والأمن للبنان.

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آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، خروج 968 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.