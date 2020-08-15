أخبار مصر | استعدادا للتجديد النصفي للبيطريين.. اعرف كيفية إدلائك بصوتك في الانتخابات؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استعدادا للتجديد النصفي للبيطريين.. اعرف كيفية إدلائك بصوتك في الانتخابات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة والفرعيات، إنه سيتم فتح باب التصويت يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، في التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، كيفية إدلاء الطبيب البيطري بصوته في الانتخابات، حيث سيتم تسليم عدد 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم:

- اللون الأحمر.. لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.

- اللون الأبيض..لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة.

- اللون الأبيض.. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

- اللون الأخضر.. لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.

- اللون الأصفر.. لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك.

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- اللون الأزرق.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.

- اللون الكريمي.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.

وأضاف: لكي يسمح لك القاضي بالإدلاء بصوتك لابد من وجود بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر، أو كارنية عضوية النقابة، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مشيرا إلى أنه يسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للأشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية ۲۰۲۰۲۰۱۹، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه قد تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية علي إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا ) يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.

وأضافت اللجنة، فى بيانها: في البداية نود أن نوضح لجميع الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية أن لجنة الإشراف علي الانتخابات تعلم تمام العلم القلق الشديد من السادة الزملاء علي اتمام العملية الانتخابية ولكن من واقع المسئولية الواقعة علي عاتقنا نريد ان نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشاكل تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين ولنا في نقابات مهنية اخري عظة.

وأكدت أن اللجنة تعمل بكل جد للحفاظ علي مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين كما ذكر في البيان السابق ولكننا ليس الطرف الأوحد في ذلك فإن حرص اللجنة علي وجود إشراف قضائي يؤمن نزاهة العملية الإنتخابية يقضي بحتمية التاجيل بعد القلق الشديد الواضح من الهينة القضائية بإقامة العملية الانتخابية وسط اجواء فيروس كورونا بالإضافة الي ضيق الوقت وسط تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت اللجنة أنها علي اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان علي الأجواء بكل محافظة ويوجد حاليا صعوبة بالغة في حجزنوادي اودار مناسبات كما هو متبع لإقامة العملية الانتخابية في بعض محافظات الصعيد مع التخوف الواضح عن عزوف اعضاء الجمعية العمومية ببعض المحافظات عن العملية الانتخابية مما يؤثر بشكل واضح علي النتيجة النهائية برمتها وذلك يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر على الشكل العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجتمع.

وأشارت إلى أنه مع تبني اللجنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فإنه قد تم الاتفاق بين اللجنة وهيئة مكتب النقابة العامة علي تمديد تجميد النشاط العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين مع تسيير الأعمال الروتينية بالنقابة مع صرف المستحقات مثل الإعانات او منح صندوق التكافل وذلك حتي اقامة العملية الانتخابية.