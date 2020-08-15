أخبار مصر | وزيرة التضامن تصرف مساعدة مالية وتستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة لكفيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تصرف مساعدة مالية وتستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة لكفيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي اليوم لفحص المنشور الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتم رصده من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بشأن محمود الشاب الكفيف الذي يعيش طوال حياته في الظلام ويعمل هو وأخيه في مخزن أنابيب بمنطقة الدويقة.

وعليه فقد تواصل فريق التدخل السريع المركزي مع ناشر البوست، والذي أفاد بعنوان تواجد الشاب الكفيف وأخيه بمنطقة الدويقة، ثم توجه الفريق لهما وتبين أن الشاب يدعى محمود ع٠ا ٠م يبلغ من العمر 25 عامًا، كفيف ويصرف معاش كرامة قدره 445 جنيه وأخيه مصطفى يبلغ من العمر 15 عامًا يعيشان معا في إحدى الغرف بمنطقة الدويقة.

وبناء على ما سبق فقد تم اتخاذ الإجراءات الآتية:-

- التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية لهما.

- صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالقاهرة.

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- التنسيق مع إدارة التأهيل لإستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

- التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لإجراء كشف طبي للأخوين واتخاذ اللازم نحو إجراء عملية للاخ الأصغر بالعين.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt