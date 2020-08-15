أخبار مصر | التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتجاوز النصف مليون جنيه في الأسبوع الأول

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتجاوز النصف مليون جنيه في الأسبوع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 قد حقق منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضي، حيث بلغت 574370 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح قد حققت 66 ألفا و710 جنيهات لتصل حتى أول أمس إلى أكثر من نصف مليون جنيه، مما يعبر عن الإقبال المتزايد علي المعروضات لجودتها وأسعارها المناسبة ولأنها تتسم بالتجديد.

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضي معرض ديارنا بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجارى.

وقالت القباج إن اليوم الأول للافتتاح قد حقق مبيعات تقدر ب 66 ألف و710 جنيه، أما اليوم الثاني فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألفا و105 جنيهات وحتى أول أمس فقد وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالى 256 ألفا و800 جنيه.

Advertisements

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لإستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة علي أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

وأضافت القباج أن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

ولفتت القباج إلى أن العارضين يجددون دائمًا من أعمالهم، مع استخدام أكتر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث.

وكانت القباج قد شددت على إتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد إجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

كما أكدت القباج علي أن الوزارة تواصل سياستها في إستخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال إستخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم

إستبدالها يوميا.